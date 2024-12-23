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Павел Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Павел Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
574-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
07.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 329об-330
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Сергей Геннадиевич
Отец - Геннадий Алексеевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Елизавета Васильевна (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Филипповна, крестьянская девица (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Павлович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергей; Геннадий Алексеев; Елизавета Васильева; Павел Павлов; Анна Филиппова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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