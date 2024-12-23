Геннадий Алексеевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Геннадий Алексеевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 574-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 06.10.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 07.10.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 329об-330
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Сергей Геннадиевич
Отец - Геннадий Алексеевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Елизавета Васильевна (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Филипповна, крестьянская девица (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Павлович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Сергей; Геннадий Алексеев; Елизавета Васильева; Павел Павлов; Анна Филиппова
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