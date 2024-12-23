Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильевич

Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Иван Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
573-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
07.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 329об-330
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Пелагея Ивановна
Отец - Иван Пименович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Дарья Степановна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Михайловна, крестьянская жена (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Васильевич, крестьянин (д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Пелагия; Иван Пименов; Дарья Степанова; Иван Васильев; Евдокия Михайлова
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.