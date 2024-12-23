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Пелагея Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Пелагея Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
572-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.10.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
05.10.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 328об-329
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Пелагея Федоровна
Отец - Федор Яковлевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евлампия Алексеевна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Павлович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Матрона Михайловна, крестьянская жена (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Пелагия; Федор Яковлев; Евлампия Алексеева; Иван Павлов; Матрена Михайлова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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