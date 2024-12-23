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Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Иван Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
571-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.09.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
25.09.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 328об-329
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Сергей Миронович
Отец - Мирон Яковлев, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Любовь Сергеевна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Флорентиевна, крестьянская девица (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Федорович, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергей; Марина Яковлева; Любовь Сергеева; Иван Федоров; Анна Флорова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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