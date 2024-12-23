Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Федорович

Николай Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Николай Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
570-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.09.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
23.09.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 328об-329
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Иван Николаевич
Отец - Николай Федорович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Вера Константиновна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Прокофьевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Феодосия Михайловна, крестьянская девица (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Николай Федоров; Вера Константинова; Павел Прокофьев; Федосья Михайлова
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.