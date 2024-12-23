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Михаил Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Михаил Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
569-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.09.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ченцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
22.09.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 327об-328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Иван Александрович
Отец - Александр Иванович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Матрона Григорьевна (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ксения Александровна, крестьянская девица (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Васильевич, крестьянин (д. Ченцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Александр Иванов; Матрена Григорьева; Михаил Васильев; Ксения Александрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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