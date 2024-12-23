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Федор Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Федор Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
568-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.09.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
06.09.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 327об-328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Анна Федоровна
Отец - Федор Петрович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анастасия Никандровна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Матрона Ивановна, солдатская жена (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Федорович, солдат (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Федор Петров; Анастасия Никандрова; Федор Федоров; Матрена Иванова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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