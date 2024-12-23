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Анна Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Павловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
567-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.09.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
04.09.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 327об-328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Анна Павловна
Отец - Павел Иванович, солдат (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евгения Леонидовна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Артемиевна, крестьянская жена (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Николай Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Павел Иванов; Евгения Леонидова; Николай Федоров; Анна Артемьева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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