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Любовь Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Любовь Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
566-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.09.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
03.09.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 327об-328
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Любовь Федоровна
Отец - Федор Егорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Ивановна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Антоновна, крестьянская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Алексеевич, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Любовь; Федор Егоров; Анна Иванова; Иван Алексеев; Александра Антонова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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