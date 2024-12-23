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Иван Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Иван Дмитриевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
565-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.09.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
02.09.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 326об-327
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Иван Дмитриевич
Отец - Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Надежда Ивановна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дьячкова Юлия Николаевна, дворянка (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Храмцов Андрей Диомидович, Учитель ЦПШ (с. Успенское на Секше, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Димитрий Иванов; Надежда Иванова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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