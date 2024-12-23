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Иван Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Иван Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
564-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.08.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
28.08.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 326об-327
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Надежда Николаевна
Отец - Николай Порфирьевич, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Тимофеевна (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Никаноровна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Сергеевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Надежда; Николай Порфирьев; Анна Тимофеева; Иван Сергеев; Анна Никанорова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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