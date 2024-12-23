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Николай Порфирьевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Николай Порфирьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
564-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.08.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
28.08.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 326об-327
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Надежда Николаевна
Отец - Николай Порфирьевич, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Тимофеевна (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Никаноровна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Сергеевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Надежда; Николай Порфирьев; Анна Тимофеева; Иван Сергеев; Анна Никанорова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1873
Неизвестно

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