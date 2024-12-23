Надежда Николаевна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Надежда Николаевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 564-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 27.08.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 28.08.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 326об-327
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Надежда Николаевна
Отец - Николай Порфирьевич, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Тимофеевна (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Никаноровна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Сергеевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Надежда; Николай Порфирьев; Анна Тимофеева; Иван Сергеев; Анна Никанорова
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
28.08.1901
Неизвестно