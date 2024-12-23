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Анна Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
560-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.08.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
17.08.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 325об-326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Погодина Наталья Александровна
Отец - Погодин Александр Яковлевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Погодина Александра Сергеевна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Григорьевна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Наталья; Александр Яковлев Погодин; Александра Сергеева; Михаил Всеволодов; Анна Григорьева
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