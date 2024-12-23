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Наталья Макаровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Наталья Макаровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
559-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.08.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 325об-326
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Александр Васильевич
Отец - Василий Михайлович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Егоровна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Макаровна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сальников Василий Тимофеевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Василий Михайлов; Марья Егорова; Василий Тимофеев Сальников; Наталья Макарова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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