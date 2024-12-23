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Иван Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Иван Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
558-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.08.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 324об-325
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Наталья Павловна
Отец - Павел Дмитриевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Матрона Ивановна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Евдокимовна, крестьянская жена (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Дмитриевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Наталья; Павел Дмитриев; Матрена Иванова; Иван Димитриев; Анна Евдокимова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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