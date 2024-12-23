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Татьяна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Татьяна Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
557-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.08.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
12.08.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 324об-325
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Геннадий Михайлович
Отец - Михаил Павлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Татьяна Федоровна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Михайловна, крестьянская жена (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сергей Дмитриевич, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Геннадий; Михаил Павлов; Татиана Федорова; Сергей Димитриев; Марья Михайлова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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