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Степан Демьянович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Степан Демьянович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
556-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.08.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
05.08.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 324об-325
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Евдокия Петровна
Отец - Петр Ефимович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евгения Ивановна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Петровна, крестьянская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Степан Демьянович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия; Петр Евфимов; Евгения Иванова; Степан Демьянов; Марья Петрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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