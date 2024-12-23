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Наталья Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Наталья Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
553-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.07.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
25.07.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 323об-324
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Василий Андреевич
Отец - Андрей Дмитриевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Михайловна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Степановна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Андреевич, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий; Андрей Димитриев; Наталья Михайлова; Михаил Андреев; Марья Степанова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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