Василий Федорович
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Василий Федорович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 552-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 21.07.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 22.07.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 323об-324
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Николай Александрович
Отец - Александр Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Татьяна Пантелеймонова (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Ивановна, крестьянская девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Николай; Александр Иванов; Татиана Пантелеймонова; Василий Федоров; Анна Иванова
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