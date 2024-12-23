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Николай Александрович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Николай Александрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
552-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.07.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
22.07.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 323об-324
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Николай Александрович
Отец - Александр Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Татьяна Пантелеймонова (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Ивановна, крестьянская девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай; Александр Иванов; Татиана Пантелеймонова; Василий Федоров; Анна Иванова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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