Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Васильевна

Евдокия Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Евдокия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
551-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
20.07.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 323об-324
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Мария Федоровна
Отец - Федор Иларионович, солдат (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Николаевна (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Федорович, крестьянский сын (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Васильевна, крестьянская жена (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Мария; Федор Иларионов; Александра Николаева; Александр Федоров; Евдокия Васильева
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.