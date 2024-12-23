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Степан Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Степан Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
550-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.07.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
13.07.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 322об-323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Степан Михайлович
Отец - Михаил Яковлевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Афанасия Михайловна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Алексей Петрович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Александровна, крестьянская жена (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Стефан; Михаил Яковлев; Афанасия Михайлова; Алексей Петров; Анна Александрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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