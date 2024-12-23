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Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
549-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.07.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
05.07.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 322об-323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Сергей Владимирович
Отец - Владимир Егорович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Ивановна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евгения Петровна, крестьянская жена (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Макарович, солдатский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергей; Владимир Егоров; Анна Иванова; Павел Макаров; Евгения Петрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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