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Елена Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Елена Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
547-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.06.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
24.06.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 322об-323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Иван Николаевич
Отец - Николай Борисович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Яковлевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Петрович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Елена Николаевна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Николай Борисов; Александра Яковлева; Александр Петров; Елена Николаева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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