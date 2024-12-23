Иван Николаевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Иван Николаевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 547-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 23.06.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 24.06.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 322об-323
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Иван Николаевич
Отец - Николай Борисович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Яковлевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Петрович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Елена Николаевна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Иоанн; Николай Борисов; Александра Яковлева; Александр Петров; Елена Николаева
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