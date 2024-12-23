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Ольга Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Ольга Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
546-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.06.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.06.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 321об-322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Иван Никандрович
Отец - Никандр Кузьмич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ольга Николаевна (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Татьяна Кузьминична, крестьянская девица (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Николаевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Никандр Кузьмин; Ольга Николаева; Федор Николаев; Татиана Кузьмина
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Индексация данных проведена Андреем К.

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