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Федор Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Федор Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
545-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.06.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
10.06.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 321об-322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Феодосия Александровна
Отец - Александр Федорович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ирина Ивановна (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Пелагея Дмитриевна, крестьянская девица (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Иванович, крестьянин (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Феодосия; Александр Федоров; Ирина Иванова; Федор Иванов; Пелагия Дмитриева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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