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Александр Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Александр Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
544-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.06.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
10.06.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 321об-322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Александр Петрович
Отец - Петр Яковлевич, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Ивановна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Петрович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ираида Прокофьевна, крестьянская жена (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Петр Яковлев; Анна Иванова; Иван Петров; Ираида Прокофьева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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