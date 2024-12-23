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Матрона Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Матрона Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
543-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.06.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
05.06.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 321об-322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Александр Иванович
Отец - Иван Дмитриевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Матрона Яковлевна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Петрович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Яковлевна, крестьянская жена (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Иван Димитриев; Матрена Яковлева; Александр Петров; Евдокия Яковлева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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