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Сергей Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Сергей Дмитриевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
542-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.05.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.05.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 320об-321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Сергей Дмитриевич
Отец - Дмитрий Михайлович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Татьяна Григорьевна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Михайлович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дьячкова Юлия Геннадиевна, дворянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергей; Димитрий Михайлов; Татиана Григорьева; Василий Михайлов; Юлия Геннадиева Дьячкова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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