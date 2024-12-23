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Домна Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Домна Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
541-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.05.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
08.05.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 320об-321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Николай Александрович
Отец - Александр Сергеевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Домна Павловна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анастасия Петровна, крестьянская девица (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Федорович, крестьянский сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай; Александр Сергеев; Домна Павлова; Павел Федоров; Анастасия Петрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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