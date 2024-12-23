Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ивановна

Александра Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Александра Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
540-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.05.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
06.05.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 320об-321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Александра Ивановна
Отец - Иван Никитич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Матвеевна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Прасковья Дмитриевна, крестьянская вдова (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сергей Иосафович, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александра; Иван Никитин; Наталья Матвеева; Сергей Иоасафов; Параскева Дмитриева
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.