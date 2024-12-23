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Анна Александровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Анна Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
539-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.05.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
02.05.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 320об-321
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Елена Ивановна
Отец - Иван Игнатиевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Александровна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Александровна, крестьянская жена (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Матвеевич, крестьянский сын (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Иван Игнатьев - Отметка у Елены: 2.7.49
Примечание / Дополнительно
Иван Игнатьев - Отметка у Елены: 2.7.49
Комментарий наборщика
Имена в МК: Елена; Иван Игнатьев; Анна Александрова; Павел Матвеев; Екатерина Александрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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