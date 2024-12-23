Елена Ивановна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Елена Ивановна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 539-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 01.05.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 02.05.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 320об-321
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Елена Ивановна
Отец - Иван Игнатиевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Александровна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Александровна, крестьянская жена (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Матвеевич, крестьянский сын (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Иван Игнатьев - Отметка у Елены: 2.7.49
- Примечание / Дополнительно
- Иван Игнатьев - Отметка у Елены: 2.7.49
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Елена; Иван Игнатьев; Анна Александрова; Павел Матвеев; Екатерина Александрова
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