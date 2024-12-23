Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Сергеевич

Павел Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Павел Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
538-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.04.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
27.04.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 319об-320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Александра Владимировна
Отец - Владимир Арсениевич, солдат (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Васильевна (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Васильевна, крестьянская жена (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Сергеевич, крестьянский сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александра; Владимир Арсеньев; Наталья Васильева; Павел Сергеев; Екатерина Васильева
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.