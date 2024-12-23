Владимир Арсениевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Владимир Арсениевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 538-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 26.04.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдат
- Нас. Пункт приписки
- д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 27.04.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 319об-320
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Александра Владимировна
Отец - Владимир Арсениевич, солдат (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Васильевна (д. Иваниково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Васильевна, крестьянская жена (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Сергеевич, крестьянский сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Александра; Владимир Арсеньев; Наталья Васильева; Павел Сергеев; Екатерина Васильева
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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