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Григорий Александрович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Григорий Александрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
537-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.04.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
27.04.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 319об-320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Иван Васильевич
Отец - Василий Семенович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Максимовна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Григорий Александрович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Владимировна, крестьянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Василий Семенов; Марья Максимова; Григорий Александров; Евдокия Владимирова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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