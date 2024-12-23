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Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Иван Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
536-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.04.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.04.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 319об-320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Александр Иванович
Отец - Иван Федорович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анастасия Федоровна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Федорович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Ильинична, крестьянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Иван Федоров; Анастасия Федорова; Михаил Федоров; Наталья Ильина
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Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

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