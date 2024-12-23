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Ксения Львовна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Ксения Львовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
535-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.04.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
10.04.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 319об-320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Федор Иванович
Отец - Иван Михайлович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ксения Львовна (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Надежда Львовна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Николай Сергеевич, солдат (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Феодор; Иван Михайлов; Ксения Львова; Николай Сергеев; Надежда Львова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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