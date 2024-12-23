Александра Адриановна
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Александра Адриановна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 534-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 09.04.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 10.04.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 318об-319
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Ирина Федоровна
Отец - Федор Николаевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Адриановна (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Николаевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мавра Егоровна, крестьянская жена (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Федор Николаев - Отметка у Ирины: Выд.13.3.51
- Примечание / Дополнительно
- Федор Николаев - Отметка у Ирины: Выд.13.3.51
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Ирина; Федор Николаев; Александра Адрианова; Василий Николаев; Мавра Егорова
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