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Федор Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Федор Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
534-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.04.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
10.04.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 318об-319
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Ирина Федоровна
Отец - Федор Николаевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Адриановна (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Николаевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мавра Егоровна, крестьянская жена (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Федор Николаев - Отметка у Ирины: Выд.13.3.51
Примечание / Дополнительно
Федор Николаев - Отметка у Ирины: Выд.13.3.51
Комментарий наборщика
Имена в МК: Ирина; Федор Николаев; Александра Адрианова; Василий Николаев; Мавра Егорова
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