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Мария Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Мария Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
533-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
30.03.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 318об-319
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Василий Павлович
Отец - Павел Васильевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Авраамовна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Петрович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Петровна, крестьянская девица (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий; Павел Васильев; Александра Абрамова; Александр Петров; Марья Петрова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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