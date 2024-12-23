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Варвара Никитична

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Варвара Никитична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
532-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
27.03.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 318об-319
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Степан Павлович
Отец - Павел Дмитриевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Варвара Никитична (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Никитич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Яковлевна, крестьянская девица (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Стефан; Павел Дмитриев; Варвара Никитина; Иван Никитин; Наталья Яковлева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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