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Екатерина Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Екатерина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
531-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
16.03.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 318об-319
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Матрона Васильевна
Отец - Василий Сергеевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Васильевна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Николаевич, крестьянин (д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Фекла Ильинична, крестьянская жена (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Матрена; Василий Сергеев; Екатерина Васильева; Михаил Николаев; Фекла Ильина
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Индексация данных проведена Андреем К.

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