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Алексей Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Алексей Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
530-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Огарино, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.
Дата крещения
16.03.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 317об-318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Александр Алексеевич
Отец - Алексей Дмитриевич, крестьянин (д. Огарино, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Мать - Аполлинария Михайловна (д. Огарино, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Анна Степановна, крестьянская жена (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Михайлович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Алексей Дмитриев; Аполлинария Михайлова; Василий Михайлов; Анна Степанова
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Индексация данных проведена Андреем К.

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