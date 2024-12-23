Александр Алексеевич
Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
- ФИО
- Александр Алексеевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 530-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 15.03.1901
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Огарино, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 16.03.1901
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
- Архивный код
- ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 317об-318
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Александр Алексеевич
Отец - Алексей Дмитриевич, крестьянин (д. Огарино, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Мать - Аполлинария Михайловна (д. Огарино, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Анна Степановна, крестьянская жена (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Михайлович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Александр; Алексей Дмитриев; Аполлинария Михайлова; Василий Михайлов; Анна Степанова
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