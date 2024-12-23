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Екатерина Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Екатерина Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
529-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
16.03.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик-священник Воскресенский Михаил
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 317об-318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Мария Васильевна
Отец - Василий Александрович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Григорьевна (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Яковлевна, крестьянская жена (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Николай Лаврентиевич, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Мария; Василий Александров; Екатерина Григорьева; Николай Лаврентьев; Наталья Яковлева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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