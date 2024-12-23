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Геннадий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Успенское на Секше за 1896-1901 годы
ФИО
Геннадий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
528-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.03.1901
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
10.03.1901
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр
Архивный код
ГА Ярославской области, ф.230, оп.11-12, д.2256, лист: 317об-318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мария Геннадиевна
Отец - Геннадий Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Геннадиевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Порфирьевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ираида Прокофьевна, крестьянская жена (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Мария; Геннадий Петров; Марья Геннадиева; Александр Порфирьев; Ираида Прокофьева
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Индексация данных проведена Андреем К.

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